«Я заплачу от эмоций»: Шура откровенно о личной жизни и мечте стать папой

Артист сконцентрировал свое внимание на творчестве из-за чего так и не исполнил свою главную мечту.

Эпатажный певец Шура искренне признался, что так и не обрел настоящую семью, а мечта об отцовстве так и осталась пока мечтой. А также упомянул о вдохновении в творческой деятельности. Зрителей может ожидать новый хит.

Информацию о личной жизни Шура всегда предпочитал скрывать. Но в интервью StarHit.ru он, наконец, поделился подробностями. Семью ему заменил коллектив, а родную дочь — крестница.

«Все эти годы я влюблялся, мечтал, но семьи не получилось. Уж не знаю, к счастью это или, к сожалению, но поверьте, я не подарок в быту. Моя семья — это мой коллектив, который со мной много лет, и моя маленькая крестница. Да, я крестный папа и очень горжусь этим», — отметил знаменитость.

При этом мысль о воспитании родного ребенка вызывает у певца искренние эмоции. Он так любит детей.

«Боже, не спрашивайте, я заплачу от эмоций!» — восклицает 48-летний артист.

У Шуры непростые отношения с матерью. Он долго не мог ее простить за то, что в девять лет она отдала его в детский дом, откуда его забрала бабушка. С тех самых пор между матерью и сыном разразилась невидимая пропасть. Сейчас Шура общается с мамой, но замечает, что она его побаивается.

«Да, конечно, с мамой общаюсь и делаю это чаще, чем когда-либо. Бывает сложно, непросто, и я сам непростой. Да и в простоте нет ничего привлекательного, как я считаю! Мне кажется, мама меня побаивается», — отметил исполнитель хита «Твори добро».

На данный момент Шура находится в творческом поиске новой песни. Его вновь посетило вдохновение. Артист стремится не упустить музу и записать хит, который покорит сердце каждого слушателя. Помимо музыки Шура занимается собственным мерчем, который раскупают не только в России.

Музыкант добавил, что не считает себя эрудитом и живет, ориентируясь на собственную жизненную мудрость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шура по-хамски обошелся со зрителями на концерте.