Плевок в лицо: Шура по-хамски обошелся со зрителями на концерте

И все это — в Международный женский день.

Певец Шура в Международный женский день преподнес неприятный сюрприз своим землякам в Новосибирске. Музыкант опоздал на собственный концерт больше, чем на час, пишет KP.RU.

«Вообще выступление длилось вместо заявленных полутора часов всего 40 минут», — сетуют зрители.

Выступление проходило в одном из местных баров Несмотря на опоздание певца, зал был полон.

Шура активно общался с поклонниками и исполнял свои хиты. Так, прозвучали композиции «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шура выскочил как ошпаренный с шоу Ольги Бузовой из-за скандала. Певец вступил в перепалку с одним из гостей в студии.

Некто начал оскорблять Шуру — артисту такое отношение не понравилось и он немедленно вступил в конфликт. Молодого человека даже пыталась остановить Бузова, но это не привело к успеху.