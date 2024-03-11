Плевок в лицо: Шура по-хамски обошелся со зрителями на концерте

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Шура более чем на час опоздал на концерт в Новосибирске

Плевок в лицо: Шура по-хамски обошелся со зрителями на концерте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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И все это — в Международный женский день.

Певец Шура в Международный женский день преподнес неприятный сюрприз своим землякам в Новосибирске. Музыкант опоздал на собственный концерт больше, чем на час, пишет KP.RU.

«Вообще выступление длилось вместо заявленных полутора часов всего 40 минут», — сетуют зрители.

Выступление проходило в одном из местных баров Несмотря на опоздание певца, зал был полон.

Шура активно общался с поклонниками и исполнял свои хиты. Так, прозвучали композиции «Твори добро», «Ты не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шура выскочил как ошпаренный с шоу Ольги Бузовой из-за скандала. Певец вступил в перепалку с одним из гостей в студии.

Некто начал оскорблять Шуру — артисту такое отношение не понравилось и он немедленно вступил в конфликт. Молодого человека даже пыталась остановить Бузова, но это не привело к успеху.

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