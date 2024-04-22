Гуцул оценила количество желающих открыть счета в ПСБ жителей Гагаузии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Гуцул: 30-35 тысяч жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ

Гуцул оценила количество желающих открыть счета в ПСБ жителей Гагаузии

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Все технические моменты уже решены.

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что услугами Промсвязьбанка воспользуется около 35 тысяч местных жителей.

Представители кредитной организации в свою очередь сообщили, что предоставят жителям Гагаузии возможность открыть счета в банке. Председатель банка Петр Фрадков, зампредседателя банка Михаил Дорофеев, председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов и сама Гуцул встретились в столице России для личного обсуждения всех аспектов договоренности.

«У нас около 25 тысяч пенсионеров плюс бюджетная сфера около 6–7 тысяч. Мы рассчитываем на 30–35 тысяч человек, открытий платежной системы», — сказала Гуцул после встречи с руководством ПСБ.

На данный момент решены все вопросы, связанные с технической составляющей, кроме работы карт «Мир», которые будут привязаны к счетам.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС.

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