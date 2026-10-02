Учивший русский на заседании южнокорейский депутат получил повышение

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Политик стал советником президента республики.

Чем занимается депутат из Кореи учивший русский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Депутата парламента Южной Кореи и специального посланника Сон Ен Гиля, который изучал русский язык прямо на заседании, назначили советником президента республики по миру и международным делам.

«Президент Ли Чжэ-мен назначил Сон Ен Гиля, члена Демократической партии Кореи своим специальным советником по миру и международным делам», — гласит публикация издания Newspim.

Политик стал особенно популярным после того, как по сети разлетелось видео, на котором он изучал русский по видео из TikTok прямо во время заседания совещательного органа — среди фраз, которые он выписывал на бумагу, были довольно забавные, например, «я так устал!» и «нужно кофе». Специальный посланник Сон объяснил это желанием лучше узнать культуру России и наладить отношения между двумя государствами.

Сон служил в качестве конгрессмена и был мэром города Инчхон. Он является депутатом уже на протяжении шести сроков и считается ведущим дипломатом в составе правящей партии. Также кореец признан экспертом по связям с Северо-Восточной Азией и Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Сон Ен Гиля орденом Дружбы.

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