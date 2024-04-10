Белый дом заявил об отсутствии помощи России со стороны Китая по СВО

Власти США не обнаружили никаких доказательств, что Китай оказывает какую-либо военную помощь России в связи со спецоперацией. Об этом на брифинге заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Однако американские власти выразили некоторую обеспокоенность тем, что Китай вносит «вклад в российский оборонно-промышленный комплекс». Об этом, как отметил Салливан, «очень убедительно» говорил госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе.

Вместе с тем чиновника попросили прокомментировать недавнюю встречу главы МИД России Сергея Лаврова и главы Китая Си Цзиньпина в Пекине. Он ответил, что не может ничего сказать по данному вопросу, так как «у него не было возможности ознакомиться с ее результатами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден продлил на год действие ряда санкций против России.