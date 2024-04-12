«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 854 0

Юлия Такшина считает, что современным женщинам не хватает индивидуальности

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Не родись красивой» в свои 43 года выглядит очень молодо и ухоженно. Как ей это удается? Прибегала ли она к помощи пластических хирургов?

Нынешние женщины стали безликими. Такое заявление сделала актриса Юлия Такшина корреспонденту 5-tv.ru на пятом юбилейном форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024».

Такшина считает, что всему виной нынешние стандарты красоты, в погоне за которыми дамы забывают о самих себе и теряют свою изюминку.

По этой причине Такшина отказывается от подобного рода хирургического вмешательства и хочет как можно дольше сохранить свою природную красоту.

Для сравнения, Юлия привела в пример актрис из старых фильмов, которые были красивы в своей естественности, и у каждой была индивидуальность.

Журналисты спросили у звезды, что же тогда, по ее мнению, помогает как можно дольше сохранять красоту.

«Все должно работать в совокупности: нужно уделять внимание своему питанию, образу жизни и уходу за собой», — говорит Такшина.

Юлия признается, что довольно часто посещает косметолога, но делает лишь обыкновенные процедуры для увлажнения кожи. По ее словам, на большее она пока что не готова.

Ранее 5-tv.ru поделился бьюти-секретами Эвелины Бледанс.

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