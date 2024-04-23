Армия России получит первые образцы С-500 «Прометей» в 2024 году

Российские войска владеют инициативой по всей линии фронта и выдавливают ВСУ с занимаемых рубежей. Наши бойцы за последние дни освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР и расширяют зону контроля в других населенных пунктах.

Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Несмотря на то, что кураторы накачивают Киев деньгами и оружием, успехов у противника так и нет.

«Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — сказал министр.

Тем временем, в нашей стране продолжается работа по укреплению обороноспособности. Уже в этом году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500, С-400 и радиолокационные станции нового поколения.

Усилится и интенсивность ударов по логистическим центрам Украины и базам хранения западного оружия. Активность НАТО, как заявил Шойгу, вынуждает Россию применять адекватные меры.

Сформированы и укомплектованы Ленинградский и Московский военные округа. Подготовка личного состава ведется уже с учетом поступления новой техники, и конечно, используется опыт, приобретенный в ходе СВО.