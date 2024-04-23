Артисты МХТ имени Чехова впервые выступили на космодроме Восточный

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 24 0

Специально для актеров была построена сцена, что сделало их гастроли еще более уникальными.

Фото, видео: Telegram / МХТ имени А. П. Чехова / Mxatchekhova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артисты Московского художественного театра имени Чехова впервые выступили на космодроме Восточный. Своими впечатлениями они поделились в Telegram-канале культурного учреждения.

Специально для артистов в трансбордерной галерее космодрома была построена сцена и организован зрительный зал на 500 мест. Труппа выступила для сотрудников Восточного с программой «Смотришь в небо, видишь — звезда…».

О том, почему мхатовцев так привлекает космос, рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский. Он указал — любовь к Вселенной заложена в культурном коде россиян.

«Мы детьми во что играли — тем и хотели стать. Тема космоса, тем более, что люди, которые выходили на орбиту и возвращались к нам, — это боги для нас были. И школы назывались их именами… Я думаю, что это в культурном коде заложено, в образовании», — сказал народный артист России.

Стоит отметить, что это не первые подобные гастроли труппы МХТ имени Чехова. Осенью прошлого года артисты приняли участие в музыкально-поэтическом вечере в городе Байконуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
В НАТО высказались о возможной войне с Россией
20:45
«Не обязан любить моего ребенка»: Дибцева сказала, что новый муж ладит с дочерью
20:34
Артисты МХТ имени Чехова впервые выступили на космодроме Восточный
20:31
«Решаем вопросы»: нужен ли российскому бизнесу единый центр международных расчетов
20:19
«Не мне судить»: Диана Гурцкая рассказала, как ей удается хорошо выглядеть в 45
20:18
Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище

Сейчас читают

«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
Григорий Дрозд рекомендует заниматься единоборством для собственной защиты
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео