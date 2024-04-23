Артисты МХТ имени Чехова впервые выступили на космодроме Восточный

Артисты Московского художественного театра имени Чехова впервые выступили на космодроме Восточный. Своими впечатлениями они поделились в Telegram-канале культурного учреждения.

Специально для артистов в трансбордерной галерее космодрома была построена сцена и организован зрительный зал на 500 мест. Труппа выступила для сотрудников Восточного с программой «Смотришь в небо, видишь — звезда…».

О том, почему мхатовцев так привлекает космос, рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский. Он указал — любовь к Вселенной заложена в культурном коде россиян.

«Мы детьми во что играли — тем и хотели стать. Тема космоса, тем более, что люди, которые выходили на орбиту и возвращались к нам, — это боги для нас были. И школы назывались их именами… Я думаю, что это в культурном коде заложено, в образовании», — сказал народный артист России.

Стоит отметить, что это не первые подобные гастроли труппы МХТ имени Чехова. Осенью прошлого года артисты приняли участие в музыкально-поэтическом вечере в городе Байконуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными.