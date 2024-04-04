Совместное дыхание: Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 21 0

Константин Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Если между зрителем и театром не складывается диалог, то ответственность лежит исключительно на последнем.

Константин Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными. Своим мнением он поделился с Александром Цыпкиным во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

«Мы предлагаем очень много разных вещей. <…> Это люди, которым интересно, что здесь происходит», — считает народный артист России.

По признанию Хабенского, Театру часто прощают несовершенства, которые могут проскальзывать на премьерных постановках.

«Некоторые из оставшихся театральных критиков услышали меня и приходят на спектакли по два раза. Один раз на премьеру, а второй раз спустя год. Потому что смотреть и понимать тенденцию того, что происходит со спектаклем, с точки зрения профессиональной критики, я уверен, нужно именно так. Либо вы увидели на премьере взлет спектакля, и через год спектакль уже мертвый. Либо вы видите, как развивается тема», — отмечает художественный руководитель.

Хабенский уверен, что зритель всегда прав, и если между ним и театром не складывается диалог, то ответственность лежит исключительно на последнем.

«Значит ты не о том говоришь, значит ты не так разговариваешь, значит зритель не хочет подхватывать твое дыхание. Мне кажется, так правильнее. И зритель прав, значит ты выбрал не тот материал, не того актера, не того режиссера и так далее. Если диалог получается, то дыхание актеры всегда чувствуют со сцены. Совместное», — уверен художественный руководитель.

Во время творческого вечера острые вопросы Константину Хабенскому смогли задавать и сами зрители. Единственная стоп-тема — политика. Во время творческого вечера деятели обсудили премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного, а также выяснилось, что Константин Хабенский не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте. Художественный руководитель МХТ имени Чехова объяснил это тем, что всегда берет для себя комплексный обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о детях Константина Хабенского.

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