Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга

Чиновника подозревают в получении взятки.

Супруга задержанного по обвинению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова отказалась комментировать 5-tv.ru текущую ситуацию.

«Я ничего не комментирую. Всего доброго», — сказала Светлана Иванова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м он занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военных.

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.