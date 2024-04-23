Замглавы Минобороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что Иванов подозревается в совершении преступления по статье УК «Получение взятки». Дополнительной информации не приводится.

Иванов до 2012 года работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержан временно исполняющий обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источника, Булавин вступил в преступный сговор с лицами из линейного отдела МВД на водном транспорте, потребовав у местного предпринимателя три миллиона рублей. Взамен на это подозреваемый, по версии следствия, согласился не проверять его бизнес на предмет наличия нарушений, а также обещал взять на себя покровительство его деятельности.