Замглавы Минобороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 2 879 0

Что об этом известно?

Замглавы Минобороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что Иванов подозревается в совершении преступления по статье УК «Получение взятки». Дополнительной информации не приводится.

Иванов до 2012 года работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержан временно исполняющий обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источника, Булавин вступил в преступный сговор с лицами из линейного отдела МВД на водном транспорте, потребовав у местного предпринимателя три миллиона рублей. Взамен на это подозреваемый, по версии следствия, согласился не проверять его бизнес на предмет наличия нарушений, а также обещал взять на себя покровительство его деятельности.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:26
Президент Ирана Раиси пригрозил Израилю полным уничтожением
22:07
Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
21:43
В Кремле отреагировали на задержание замглавы Минобороны Иванова
21:26
Замглавы Минобороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
21:23
Второго такого не было. Коллеги и близкие простились с погибшим военкором Семеном Ереминым
21:04
В НАТО высказались о возможной войне с Россией

Сейчас читают

Замглавы Минобороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
Григорий Дрозд рекомендует заниматься единоборством для собственной защиты
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео