Чем Тимур Иванов занимался в Минобороны до задержания по делу о взятке

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При этом вполне вероятно, что в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Детали сенсационной новости, о которой стало известно минувшим вечером. В Москве задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов — наличие громкого дела подтвердили в Следственном комитете.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи пока не раскрывают всех подробностей, но, судя по статье, речь идет о вымогательстве взятки не менее миллиона рублей, причем преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. То есть, вполне вероятно, что в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты.

О задержании заместителя министра было доложено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнив, что до непосредственного задержания в известность был поставлен и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Иванов курировал управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение военнослужащих, а также занимался строительством и некоторыми закупками в рамках Гособоронзаказа.

Причем все следственные действия в отношении Иванова начались вечером, ведь еще днем замминистра присутствовал на коллегии Минобороны.

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