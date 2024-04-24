Чем Тимур Иванов занимался в Минобороны до задержания по делу о взятке

Детали сенсационной новости, о которой стало известно минувшим вечером. В Москве задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов — наличие громкого дела подтвердили в Следственном комитете.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи пока не раскрывают всех подробностей, но, судя по статье, речь идет о вымогательстве взятки не менее миллиона рублей, причем преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. То есть, вполне вероятно, что в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты.

О задержании заместителя министра было доложено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнив, что до непосредственного задержания в известность был поставлен и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Иванов курировал управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение военнослужащих, а также занимался строительством и некоторыми закупками в рамках Гособоронзаказа.

Причем все следственные действия в отношении Иванова начались вечером, ведь еще днем замминистра присутствовал на коллегии Минобороны.