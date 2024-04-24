В России появился аналог одного из самых дорогих лекарств в мире

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В России появился аналог препарата «Спинраза»

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Теперь тысячи пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» получат шанс на то, что болезнь не будет развиваться дальше.

В России появился свой аналог одного из самых дорогих лекарств в мире — «Спинразы». Препарат уже зарегистрирован Минздравом, и как заявляют производители, будет стоить дешевле американской версии, где одна упаковка обходится в пять с лишним миллионов рублей.

Теперь тысячи пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» получат шанс на то, что болезнь не будет развиваться дальше. Это редкое наследственное заболевание поражает все мышцы, и человек может просто перестать дышать.

Недавно «Спинразу» внесли в список жизненно важных препаратов. И вот теперь, похоже, появилась возможность не зависеть от поставок из-за рубежа.

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