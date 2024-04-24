Скульптуры открыли после зимовки в Летнем саду Петербурга
Даже в годы блокады все делали по такой же технологии.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Очень важное и символичное событие произошло в Санкт-Петербурге. Сами жители города считают, что только после этого в Северной столице наступает новый сезон.
В Летнем саду после зимовки распаковали скульптуры, которые украшают парковый ансамбль. 92 статуи, которые на зиму оборачивают в ткань, а после — закрывают деревянными футлярами.
Даже в годы блокады все делали по такой же технологии. Правда, даже после распаковки в Летний сад гостей пока не пускают — ждут, когда высохнут дорожки.
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