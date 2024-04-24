В США пообещали ввести новые санкции против энергосектора России

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Ограничения, как ожидается, коснутся ряда компаний.

В США пообещали ввести новые санкции против энергосектора России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Штаты продолжат вводить санкции против энергетического сектора России и связанной с ним инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Джеффри Пайетт.

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что рестрикции будут введены против поставщиков услуг и компаний, которые задействованы в закупках материалов и технологий для будущих энергопроектов России.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала СВО. При этом Кремль неоднократно отмечал, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны — участницы Европейского союза собираются в рамках 14-го пакета санкций против России установить запрет на импорт сжиженного природного газа.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:35
Путин заявил, что все планы по развитию БАМа будут реализованы
1:16
В Минздраве объяснили попадание йода в список рецептурных препаратов
0:57
Чем Тимур Иванов занимался в Минобороны до задержания по делу о взятке
0:40
В США пообещали ввести новые санкции против энергосектора России
0:38
«Подчинить себе Россию»: Вароли объяснил суть циничной политики США
0:19
«Чуть-чуть не доехал»: Поплавская раскрыла детали нападения на ее мужа в Москве

Сейчас читают

«Чуть-чуть не доехал»: Поплавская раскрыла детали нападения на ее мужа в Москве
Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
Григорий Дрозд рекомендует заниматься единоборством для собственной защиты
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео