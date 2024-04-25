«Нам нужны новые кумиры»: Стас «Ай, как просто!» о российских блогерах

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Блогер Стас «Ай, как просто!»: в России должны появиться новые интернет-кумиры

«Нам нужны новые кумиры»: Стас «Ай, как просто!» о российских блогерах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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По заявлению автора популярного YouTube-канала, в обществе должны произойти изменения, что медиа-сфера преобразовалась.

Регулировать деятельность и контент современных блогеров бессмысленно, так как они всегда найдут «пути отхода» для того, чтобы вещать. Такое заявление сделал политический обозреватель, ведущий YouTube-канала «Ай, как просто!» Станислав Васильев, пишет «БИЗНЕС Online».

Блогер посетил XIII Форум безопасного интернета, в ходе которого отметил, что для преобразований в медиа-сфере необходимы в первую очередь изменения в обществе. Должны появиться новые кумиры, например, занимающиеся наукой и техникой. А для этого России нужна сильная промышленность.

«Блогер — это человек из народа, который показывает, в каком состоянии находится наше общество», — сказал Васильев.

Кроме того, он также не согласился с экспертами, которые убеждены, что наказание за распространение наркотиков требует ужесточения. По мнению блогера, большинство «из-за ошибок молодости» губят себе жизнь.

«В общем, я считаю, что законы абсолютно все бесполезны. Менять надо общество, нам нужны новые кумиры», — заявил ведущий канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут отправленные в СИЗО блогеры-миллионеры.

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