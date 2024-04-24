В Кремле прокомментировали задержание главы МЧС Чечни Цакаева

Чиновник был остановлен правоохранителями на трассе у границы с Дагестаном.

Кремль не может вмешиваться в инцидент с главой МЧС РФ по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, неделей ранее задержанным в Дагестане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в случившемся должны разбираться компетентные органы.

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — сказал Песков.

Задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева

Правоохранители остановили автомобиль главы Главного управления МЧС Чечни Алихана Цакаева рядом с границей Дагестана 14 апреля. По данным ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, его автомобиль GMC Yukon двигался по встречной полосе, создавая угрозу для участников дорожного движения, водитель не реагировал на законные требования сотрудников остановить машину, правоохранителям пришлось это делать принудительно.

Также говорится, что при задержании Цакаев угрожал полицейским и тем пришлось применить силу. По факту случившегося уже проведена проверка, ее результаты направлены в Следственный комитет России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении в сфере энергетики.