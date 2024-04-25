Похожи на многие болезни: неочевидные симптомы рака у подростков и молодых людей

Врачи выяснили, что молодое поколение подвержено одному из самых опасных видов онкологии.

У некоторых людей могут проявляться неочевидные симптомы, которые являются тревожными сигналами опасного онкологического заболевания. О том, как не пропустить развитие болезни и кто больше всего ему подвержен, выяснил у онколога Руслана Басанова сайт Lenta.ru.

Одной из разновидностей рака, которая зачастую развиваются у людей в возрасте от 16 до 34 лет, называется лимфома. Она делится находжкинские и неходжкинские. Если первый тип поддается лечению, то второй более сложный.

Узнать о диагнозе можно только после результатов амбулаторного исследования, однако специалист назвал основные признаки, которые могут помочь людям вовремя обратиться к врачам.

Симптомом развития рака может стать увеличение лимфоузлов, которое возникает на теле болезненным образованием. Некоторые узлы расположены ближе к кожному покрову, что позволяет прощупать их пальцами. Если у человека имеются неприятные ощущения, но нет физических изменений, то стоит обратить внимание на слабость, обильное потоотделение ночью, а также на постоянную температуру, потерю веса и иногда кожный зуд. При прогрессировании заболевания у больных появляются головная боль, проблемы со зрением и дыханием.

Басанов в заключение призвал не заниматься самолечением и поспешно ставить себе диагнозы, ведь многие заболевания имеют схожие симптомы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что гастроэнтеролог рассказал о появлении онкологии у тех, кто пьет воду с лимоном.