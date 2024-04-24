«Что так возмутились?» — Лукашенко сравнил размещение ядерного оружия России и США

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Лукашенко: в Белоруссии размещено такое же ядерное оружие, какое у США в Европе

«Что так возмутились?» — Лукашенко сравнил размещение ядерного оружия России и США

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Запад выражает недовольство по поводу размещения ЯО на территории Белоруссии. Однако где свои ракеты расположили сами американцы?

В Белоруссии на военных базах размещено такое же ядерное оружие, какое США расположили в странах Европы. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Тактическое. В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — приводит слова политика Белорусское телеграфное агентство.

Лукашенко напомнил, что тактическое ядерное оружие США размещено в таких странах как Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия и Турция.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявлял о намерениях Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, отметив, что на протяжении десятилетий то же самое делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзниц.

Когда уже решение было реализовано, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено, но находиться на территории государства должно. По его словам, западные страны, критикующие размещение в Белоруссии ядерного оружия, когда-то осуждали Минск и за строительство в стране атомной электростанции. Но время показало, что такое решение было верным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Кремль отреагировал на планы Польши по ядерному оружию.

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