Кремль отреагировал на планы Польши по ядерному оружию: «Будем анализировать»

По словам Дуды, польская сторона обсуждает данный вопрос с США уже некоторое время.

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику», — сказал он.

Дуда добавил, что Польша и США уже некоторое время обсуждают данный вопрос. Кроме того, по словам польского лидера, Россия все больше укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения. Так, недавно Москва перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию.

Такие планы Варшавы прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что наши военные сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность.

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое», — сказал Песков.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявлял о намерениях Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, отметив, что на протяжении десятилетий то же самое делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзниц.

Когда уже решение было реализовано, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено, но находиться на территории государства должно. По его словам, западные страны, критикующие размещение в Белоруссии ядерного оружия, когда-то осуждали Минск и за строительство в стране атомной электростанции. Но время показало, что такое решение было верным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и НАТО балансируют на грани военного столкновения ядерных держав.