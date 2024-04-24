Экс-чиновницу правительства Подмосковья задержали по делу о взяточничестве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 48 0

ТАСС: Стригункову задержали в Москве по делу о взяточничестве

Экс-чиновницу правительства Подмосковья задержали по делу о взяточничестве

Фото: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

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Силовики в настоящее время разбираются в деталях ситуации.

Бывший первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова задержана по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Задержание, как отмечается, произошло в Москве. Устанавливается сумма взятки, а также личность взяткодателя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержан временно исполняющий обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источника, Булавин вступил в преступный сговор с лицами из линейного отдела МВД на водном транспорте, потребовав у местного предпринимателя три миллиона рублей. Взамен на это подозреваемый, по версии следствия, согласился не проверять его бизнес на предмет наличия нарушений, а также обещал взять на себя покровительство его деятельности.

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