«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

У победителей шайбы забросили Денис Зернов на 40-й минуте и Даниил Вовченко на 52-й минуте. У «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев на 9-й минуте.

«Металлург» выиграл все матчи финальной серии — это произошло второй раз в истории КХЛ. Прежде такое случалось в 2019 году, когда столичный ЦСКА победил «Авангард» из Омска в борьбе за Кубок Гагарина.

«Локомотив» второй раз в истории турнира играл в финале кубка. До этого команда походила до последнего рубежа в 2009-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СКА вынес вердикт тренеру Ротенбергу после проигрыша в четвертьфинале Кубка Гагарина.