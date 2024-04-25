Подносова предложила разгрузить судебную систему в первом интервью после назначения

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Какого мнения придерживается председатель Верховного суда?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Свое первое интервью в новой должности дала председатель Верховного суда Ирина Подносова. В первую очередь она отметила, насколько у людей выросло доверие к российским судам, но, соответственно, увеличилась и нагрузка на систему в целом — и вот шаги для решения этой проблемы.

«Этой работе уделяется очень большое внимание Верховным судом, эта работа, она в приоритете. Кроме этих направлений еще конечно большое внимание Верховным судом уделяется таким направлениям совершенствования правосудия, как применению современных технологий в судопроизводстве, уход от избыточных судебных процедур, и последнее — это оптимизация судебной нагрузки», — сказала она.

Кроме того, для снижения нагрузки существуют упрощенные схемы рассмотрения дел. Необходимо только, чтобы в эту категорию попадало больше исков, а, значит, надо, например, поднять порог ущерба до 500 тысяч рублей — сейчас ограничение 100.

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