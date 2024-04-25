Рябков связал недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику с давлением США

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines снимает россиян с рейсов в Мексику из-за давления со стороны США. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Она (Мексика) в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — сказал дипломат.

Он отметил, что граждан России не пускают не только в Мексику. На другие страны Латинской Америки также давят США, указал Рябков.

Довольно много вопросов такого рода «требуют ускоренного решения». Россия решит эту проблему с «прямотой и уверенностью», чтобы не проявить излишнюю мягкость перед участниками вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику. В Турции сотрудница аэропорта на стойке регистрации отказала ему в перелете, даже не проверив документы.