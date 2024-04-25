ФСБ изучает изъятую на освобожденных территориях украинскую литературу

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 15 0

В школьных учебниках содержатся элементы русофобии. Но это лишь капля в море.

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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УФСБ России по ДНР проводят работы по изучению изъятой украинской литературы на освобожденных территориях. Сотрудники спецслужб выявляют факты искаженной интерпретации исторических событий, которые могут быть записаны в книгах. Кое-что уже известно.

Начиная с 2014 года в украинские государственные библиотеки поступала литература, которая содержала недостоверные сведения, фальсифицирующие события отечественной истории.

Эксперты нашли в учебниках множество фактов возвышения украинских националистов и элементы, направленные на вызов русофобии у школьников. Также было обнаружено много лживых сведений о становлении украинской государственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила трофейные документы немецких комендатур времен Великой Отечественной войны о событиях в Крыму.

В ведомстве уточняют, что речь идет об уникальном комплексе документальным материалов о действиях фашистов на полуострове в период оккупации его Германией.

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