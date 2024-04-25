«Сомнений в безопасности нет»: Лихачев рассказал о защите Запорожской АЭС

«Росатом» уверен в техустойчивости атомной электростанции.

Российская сторона надежно обеспечивает ядерную безопасность в районе Запорожской АЭС. Никаких сомнений в технологической устойчивости атомной электростанции нет. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Во‑первых, все блоки находятся в режиме холодного останова, а во‑вторых, полностью восстановлены системы физической защиты, созданы укрепительные сооружения, оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество дизель-генераторов резервных, дизельного топлива. Станция оснащена системой борьбы с беспилотными аппаратами. После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Глава «Росатома», также, рассказал об экологических проектах, которые сейчас реализуют на новых территориях — в ДНР и ЛНР. В планах расширить географию на Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС.