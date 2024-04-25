Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Советская звезда погасла на 88-м году жизни.

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Москве скончался чемпион СССР по футболу Аркадий Николаев. О смерти знаменитости сообщили в клубе «Динамо», в котором он выступал многие годы.

Звезда СССР погасла на 88-м году жизни из-за проблем с сердцем. По предварительным причинам, прославленный ветеран московского «Динамо» умер вследствие сердечной недостаточности. Прибывшая бригада скорой помощи не нашла никаких признаков насильственной смерти.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — говорится в заявлении на сайте клуба «Динамо».

Николаев играла в московском клубе «Динамо» с 1959 по 1964 год, в этот период он активно участвовал в более чем 100 матчах, забив при этом не менее 20 голов. Именно в это время, в 1963 году, его наградили званием чемпиона СССР по футболу. В составе «бело-голубых» он выиграл множество золотых и бронзовых медалей, а в 1961 он завоевал в составе «Динамо» золото чемпионата СССР, но уже по другому спорту — по хоккею с мячом.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти трехкратного чемпиона СССР по хоккею — он выступал в составе московского «Спартака».

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Нес к себе домой: в Сочи задержали мужчину за прогулку с мертвым дельфином
17:14
Деваться некуда: Кристина Асмус продолжает мучиться на сцене рядом с бывшим
17:14
Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 годам по обвинению в шпионаже
17:06
Весомая причина? Почему Ольга Бузова попала в больницу
17:01
Студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами
16:51
«Сомнений в безопасности нет»: Лихачев рассказал о защите Запорожской АЭС

Сейчас читают

«Легкомыслие и новый путь»: есть ли будущее у романа Муцениеце и Чуйкова
Суд вынес приговор по делу экс-замминистра культуры Яриловой
Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео