Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев

В Москве скончался чемпион СССР по футболу Аркадий Николаев. О смерти знаменитости сообщили в клубе «Динамо», в котором он выступал многие годы.

Звезда СССР погасла на 88-м году жизни из-за проблем с сердцем. По предварительным причинам, прославленный ветеран московского «Динамо» умер вследствие сердечной недостаточности. Прибывшая бригада скорой помощи не нашла никаких признаков насильственной смерти.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — говорится в заявлении на сайте клуба «Динамо».

Николаев играла в московском клубе «Динамо» с 1959 по 1964 год, в этот период он активно участвовал в более чем 100 матчах, забив при этом не менее 20 голов. Именно в это время, в 1963 году, его наградили званием чемпиона СССР по футболу. В составе «бело-голубых» он выиграл множество золотых и бронзовых медалей, а в 1961 он завоевал в составе «Динамо» золото чемпионата СССР, но уже по другому спорту — по хоккею с мячом.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти трехкратного чемпиона СССР по хоккею — он выступал в составе московского «Спартака».