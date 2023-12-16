Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею, защитник «Спартака» Алексей Макаров

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Легендарный спортсмен скончался в возрасте 82 лет.

Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею, защитник «Спартака» Алексей Макаров

Фото: Xоккейный клуб «Спартак» / spartak.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Трехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», легендарный защитник клуба Алексей Макаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

«Сегодня утром пришла печальная новость. В возрасте 82 лет не стало Алексея Макаров… Вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — говорится в сообщении.

Клуб вместе с тем выразил соболезнования родным и близким Макарова. При этом причины смерти не называются.

Алексей Сергеевич Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре черебряные и три бронзовые медали чемпионатов СССР. Всего в составе клуба Макаров провел 380 матчей, забросил 70 шайб, а также выиграл кубок страны два раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Краснояружского района Белгородской области умер после подрыва на мине.

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Умер эмир Кувейта
13:47
Люди хотят вернуться в Россию: Сальдо назвал условия для переговоров с Киевом
13:23
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею, защитник «Спартака» Алексей Макаров
13:05
Изнасиловал и задушил школьницу у нее дома: задержан подозреваемый в деле 24-летней давности
12:49
Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению
12:19
В 2022 году Россия нарастила внешний долг лишь перед одной страной

Сейчас читают

Опубликованы списки людей из «Команды Путина» на выборах президента 2024
Танкисты находят и уничтожают противника: лучшее видео из зоны СВО
Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам