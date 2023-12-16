Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею, защитник «Спартака» Алексей Макаров

Трехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», легендарный защитник клуба Алексей Макаров умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

«Сегодня утром пришла печальная новость. В возрасте 82 лет не стало Алексея Макаров… Вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — говорится в сообщении.

Клуб вместе с тем выразил соболезнования родным и близким Макарова. При этом причины смерти не называются.

Алексей Сергеевич Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре черебряные и три бронзовые медали чемпионатов СССР. Всего в составе клуба Макаров провел 380 матчей, забросил 70 шайб, а также выиграл кубок страны два раза.

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