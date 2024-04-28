Известный блогер Тамаев попал в ДТП на люксовом авто около «Москва-Сити»

Блогер Асхаб Тамаев попал в аварию рядом с «Москва-Сити» на люксовой иномарке BMW. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Я живой, ничего не случилось. Все нормально», — написал он в соцсетях.

Рядом с автомобилем знаменитости стоит еще одна разбитая машина. Сам Тамаев, по предварительным данным, не пострадал.

Блогер отметил, что люксовую иномарку разбил якобы парковщик — за рулем, уверяет знаменитость, находился не он. Тамаев пошутил, что остался «без 40 миллионов рублей», а после и вовсе заявил, что BMW, попавшая в ДТП, ему не принадлежит.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель черного Porsche Cayenne поверил в невозможное и попытался проехать по разведенному Троицкому мосту в Петербурге. Но чудес не бывает — элитная машина врезалась в «крыло» конструкции.

Водитель и пассажир бросили в бега. Как выяснилось, они не просто влетели на мост под красный сигнал светофора, но еще и двигались по встречке.