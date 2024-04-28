Португалия отказалась выплачивать репарации за рабство бывшим колониям

Португалия не планирует инициировать процесс выплат своим бывшим колониям, заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегро. Так он прокомментировал речь президента Марсело Ребело де Соуза, в которой он заявил, что Португалия должна стать лидером устранения последствий колониализма. Кроме того, он предложил бывшим колониям страны финансовые компенсации и прощение долгов.

«Для этой цели (выплаты репараций. — Прим. ред.) не было и нет какого-либо конкретного процесса или программы действий», — сказал Монтенегро.

Он добавил, что действующая власть придерживается линии поведения предыдущих правительств, а отношения Португалии со странами, которые были ее колониями до XIX века: Ангола, Бразилия, Восточный Тимор, Кабо-Верде, Мозамбик и некоторые части Индии — превосходными, основанными на «взаимном уважении и общей истории».

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