МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко* и Парасюка

В соответствующую базу российского Министерства также попал экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*. Соответствующие данные следуют из базы МВД.
«Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в ней.
При этом не уточняется, по какой именно уголовное статье ведется розыск.
Кроме того, вместе с тем разыскиваются депутат Рады Владимир Парасюк, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко, бизнесмен Сеяр Куршутов, а также телеведущие Наталья Мосейчук и Янина Соколова*.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Павлу Климкину, бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю и бывшему спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и других преступлений в Донбассе.
* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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