МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко* и Парасюка

Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*. Соответствующие данные следуют из базы МВД.

«Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в ней.

При этом не уточняется, по какой именно уголовное статье ведется розыск.

Кроме того, вместе с тем разыскиваются депутат Рады Владимир Парасюк, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко, бизнесмен Сеяр Куршутов, а также телеведущие Наталья Мосейчук и Янина Соколова*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России предъявил обвинения экс-главе МИД Украины Павлу Климкину, бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю и бывшему спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и других преступлений в Донбассе.

* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.