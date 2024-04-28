Любви все возрасты покорны? Как Аль Пачино и его молодая избранница вместе назло миру

До знаменитого актера Нур Альфалла встречалась с другими престарелыми мужчинами.

Встречаясь со взрослыми мужчинами, девушка стремится найти «отцовскую фигуру» в отношениях. Таким мнением на примере удивительного союза знаменитого 84-летнего американского актера Аль Пачино и его 30-летней избранницы Нур Альфаллы поделилась психолог Любовь Розенберг в беседе с журналом StarHit.ru.

Нур Альфалла. Instagram* / nooralfallah

В последнее время многие девушки предпочитают строить отношения с обеспеченными, статными и взрослыми мужчинами, чаще всего годящимися им в отцы. Безусловно, «практикуется» подобное больше в шоу-бизнесе — примеров пар, в которых возраст избранников уж слишком разнится, огромное множество.

Не стали исключением и Пачино с Альфаллой, чьи отношения обсуждаются до сих пор. Молодая продюсер даже родила культовому артисту малыша Романа. Многие недоумевают: ладно уж мужчины, мечтающие о юных возлюбленных, но почему сами девушки закрывают глаза на такую разницу в возрасте?

Пара так и не обручилась, однако родители мальчика живут неподалеку друг от друга. Кроме того, Нур стабильно получает баснословные алименты, хотя знаменитости вроде как встречаются. Примечательно, что ранее Альфалла состояла в отношениях с британским музыкантом Миком Джаггером, которому уже 80 лет, и с 60-летним миллионером.

Можно было бы списать особые предпочтения продюсера на погоню за богатствами «престарелых принцев», однако родилась Нур в обеспеченной семье. Оказывается, все дело в психологии.

«Такие возрастные мезальянсы говорят о нужде в отцовской фигуре. Да, молодая женщина может полюбить мужчину старше себя и прожить с ним долгую и счастливую жизнь, но если и второй, и третий избранник также имеют значительную разницу в возрасте, то явно это про поиск отца», — объяснила Любовь Розенберг.

По мнению специалиста, возможно, Нур Альфалла «научилась заботиться о престарелых мужчинах», а также знает, как завоевывать сердца через удовлетворение их потребностей.

«Однако, скорее всего, именно отцовская фигура в представлении девушки должна была удовлетворять ее высокие требования к жизни в плане финансов и статуса», — поделилась эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая избранница Аль Пачино впервые показала сына.

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