Ушла к олигарху от музыканта: почему у МакSим не складывается личная жизнь

Знаменитая артистка стремилась найти надежного партнера — как в моральном, так и в финансовом плане. Что пошло не так?

Девушке, решившей связать свою жизнь с богатым бизнесменом, стоит особенно постараться, чтобы сохранить с «современным принцем» отношения. Например, знаменитая певица МакSим, уйдя от солиста группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого к миллиардеру Антону Петрову, не смогла удержать мужчину даже будучи беременной. Сложную тему в разговоре с журналом StarHit.ru подняла психолог Любовь Розенберг.

Как признавался сам Красовицкий, у Марины (настоящее имя артистки — Прим. ред.) был достаточно сложный характер. Встречались они с 2012-го по 2014 год, после этого исполнительница хита «Знаешь ли ты» ушла от музыканта к предпринимателю Петрову.

Роман продлился недолго. По словам Красовицкого, МакSим хотела, чтобы мужчина был сильнее ее «во всех смыслах», в том числе и в материальном плане. Сам же Красовицкий не мог дать ей той опоры, которой она ждала — ей не хватало надежности и будущих перспектив. У пары был, скорее, больше «творческий союз».

Не удалось у артистки и с Петровым. Отношения принесли ей много печали, а бизнесмен оставил беременную избранницу, выбрав в спутницы другую. Так, девушки, предпочитающие мужчин «побогаче», должны быть готовы к трудностям, с которыми можно столкнуться.

«Для девушек, решивших связать свою жизнь с олигархом, важно запомнить, что нужно всегда оставаться в той ролевой позиции, которая вам предназначена. Завоевать внимание, закрутить роман, который закончится браком — это лишь начало истории, где не нужно готовиться к тому, что вы должны будете соблюдать предложенные вам правила жизни», — рассказала Розенберг.

Из отношений, безусловно, можно извлечь собственную выгоду, и даже возможно «расти» как личность, но никогда нельзя требовать от такого партнера «что-то кроме денег и статуса», заметила психолог.

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