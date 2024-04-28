«Медицина бессильна»: в семью Анастасии Костенко пришла беда

Супруга футболиста разоткровенничалась с подписчиками в личном блоге. Что стряслось?

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — поделилась сокровенными подробностями о здоровье ее любимой бабушки. Близкая родственница страдает от проблем со зрением, поэтому модель решила отправить ее на обследование к столичным врачам.

«Приехала любимая бабулечка. Хочу попробовать спасти ей зрение, вдруг получится», — сообщила модель в своем блоге.

Но даже профессионалы в Москве не смогли помочь старушке. Медицина, в ее случае, оказалась бессильна.

«К сожалению, диагноз подтвердился: дистрофия сетчатки глаза. Медицина бессильна. Это обратная сторона жизни на сцене: яркие софиты, прожекторы и лазеры», — пожаловалась мать четверых детей, намекая на связанную со сценой профессию бабушки.

Анастасия очень любит свою семью. Старшее поколение занимает в ее сердце особое место.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что маленькому сыну Тарасова и Костенко придется сделать операцию.

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