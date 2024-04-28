В Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

Багаж, самостоятельно завернутый в пищевую пленку, больше не принимают в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Теперь упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что пассажиры могут воспользоваться услугой упаковки багажа на соответствующих стойках или в дополнительных пунктах обслуживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аэропорт Элиста вновь возобновит свою работу с 3 мая после двухлетнего перерыва.

Безопасность полетов в столицу Республики Калмыкия проверена специалистами Минобороны РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД — вся инфраструктура находится в полном и стабильном рабочем состоянии.