В Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 97 0

Упаковка теперь должна соответствовать новым требованиям аэропорта.

В Пулково перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Багаж, самостоятельно завернутый в пищевую пленку, больше не принимают в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Теперь упаковка должна соответствовать требованиям аэропорта, сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что пассажиры могут воспользоваться услугой упаковки багажа на соответствующих стойках или в дополнительных пунктах обслуживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аэропорт Элиста вновь возобновит свою работу с 3 мая после двухлетнего перерыва.

Безопасность полетов в столицу Республики Калмыкия проверена специалистами Минобороны РФ, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД — вся инфраструктура находится в полном и стабильном рабочем состоянии.

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