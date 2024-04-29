В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей

Найденная бомба времен Второй мировой войны навела переполох в двух населенных пунктах.

Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра», — говорится в сообщении.

Масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции. Саперы приступят к работе утром в понедельник, 29 апреля. Ожидается, что специалистам потребуется два часа, чтобы нейтрализовать взрывоопасный предмет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкую авиабомбу нашли и обезвредили в Мурманске. Снаряд, который содержал 620 килограммов взрывчатки, уничтожили на полигоне.