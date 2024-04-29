«Стоит учитывать»: когда и за что власти могут выставить счет дачникам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 66 0

Депутат Чаплин: власти могут уничтожать борщевик и выставлять счет дачникам

«Стоит учитывать»: когда и за что власти могут выставить счет дачникам

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания.

Власти имеют право уничтожать борщевик, даже если он находится на частной территории, а после выставлять счет за проделанную работу дачникам. Об этом председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику», — сообщил он.

Чаплин отметил, что не попасть в такую ситуацию поможет пристальное внимание за территорией участка. Лучше не допускать ситуаций, когда он рискует стать объектом пристального внимания.

По словам депутата, за ненадлежащие состояние территории собственникам может грозить штраф до пяти тысяч рублей, а если речь идет о собственниках сельскохозяйственных земель, то штраф значительно больше — до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем на самом деле россияне уезжают на дачи в майские праздники.

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