Советская зарядка считается основой для хорошего настроения на весь день.

Утренняя зарядка была распространенным и даже главным элементов для поддержания здоровья в СССР. Считалось, что физическая нагрузка после сна — это залог хорошего настроения и бодрости. О тех упражнениях, которые и сегодня остаются полезными рассказали в EAOMedia.ru.

Подготовка организма к интенсивным физическим активностям является главной составляющей всего процесса. Ходьба на месте поможет человеку согреть мышцы и настроиться на предстоящие нагрузки.

Для укрепления мышц пресса и улучшения гибкости советуют велосипед. А предотвратить переутомление тела в области бедер и ягодиц поможет отведение ног.

Важным атрибутом зарядки, способствующим улучшению осанки и подвижности суставов, считаются упражнения, которые задействуют верхнюю часть тела. Например, круговые движения плеч, а также разведения и сведения рук.

Несмотря на то, что сейчас далеко не каждый человек начинает свое утро с физической активности, разработанная в советское время программа упражнений все равно считается универсальной и актуальной.

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