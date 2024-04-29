Подал жалобу: как Портнягин пытается избежать наказания за отмывание денег

Адвокаты блогера намерены добиться смягчения меры пресечения.

Блогер Дмитрий Портнягин подал жалобу на решение отправить его под домашний арест из-за неуплаты налогов. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Портнягину грозил домашний арест до 10 июня по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Его адвокаты намерены добиваться более мягкой меры, а именно запрета определенных действий.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания еще не назначена.

Блогер обвиняется по части 2 статьи 198-й УК РФ за уклонение от уплаты налогов на сумму более 124 миллиона рублей и также по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ за преступные финансовые операции, переводя третьим лицам более 91 миллиона рублей. Аналогично с ним по этим делам проходит его жена Портнягина Екатерина.

Кроме того, у супругов из-за не уплаты выросла задолженность в размере 64 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Москве отправил Портнягина под домашний арест.