«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца

Когда артисту наконец разрешат выходить на улицу?

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, переживший обширный инфаркт, чувствует себя лучше и идет на поправку. Об этом 5-tv.ru рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Дмитрий отметил, что легендарный дрессировщик уже уверенно ходит с главврачом по коридору, а также самостоятельно принимает ванну.

«Пока еще конечно немного тяжеловато, только начинает расхаживаться и сразу давление подскакивает. У него есть специальный прибор, который он носит с собой и следит за давлением», — добавляет Дмитрий.

Уже на следующей неделе врач может разрешить Юрию Дмитриевичу выходить на улицу, если его самочувствие будет стабильным.

«Мы ему уже одежду принесли уличную, теперь все зависит от указаний врачей и его самочувствия», — сказал сын артиста.

Знаменитый дрессировщик оказался в больнице прямо в день своего 75-летия — ему стало плохо сразу после юбилейного концерта в Москве 12 апреля. Медики одной из столичных клиник диагностировали обширный инфаркт и тут же провели операцию, которая, к счастью, прошла успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN передал букет Куклачеву, остающегося в больнице.