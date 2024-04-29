В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

В Тбилиси проходит очередной митинг против принятия закона об иноагентах. Как сообщает находящийся на месте событий корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили, между участниками акции протеста и правоохранителями начались столкновения.

Протестующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене. Однако правоохранители не позволили им это сделать, после чего между сторонами начались стычки. Следом правоохранители перекрыли улицу.

«Мы заметили среди спецтехники также водомет, машины скорой помощи. Ситуация довольно-таки напряженная. Скорее всего, спецподразделения Грузии готовятся к разгону митинга», — отметил корреспондент.

Скандальный законопроект об иноагентах в Грузии предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

Инициатива вызвала возмущения у политической оппозиции страны и протесты местного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему закон об иноагентах расколол Грузию.