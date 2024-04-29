В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
В столице Грузии продолжаются акции протеста против принятия закона об иностранных агентах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В Тбилиси проходит очередной митинг против принятия закона об иноагентах. Как сообщает находящийся на месте событий корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили, между участниками акции протеста и правоохранителями начались столкновения.
Протестующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене. Однако правоохранители не позволили им это сделать, после чего между сторонами начались стычки. Следом правоохранители перекрыли улицу.
«Мы заметили среди спецтехники также водомет, машины скорой помощи. Ситуация довольно-таки напряженная. Скорее всего, спецподразделения Грузии готовятся к разгону митинга», — отметил корреспондент.
Скандальный законопроект об иноагентах в Грузии предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.
Инициатива вызвала возмущения у политической оппозиции страны и протесты местного населения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему закон об иноагентах расколол Грузию.
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