В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 86 0

В столице Грузии продолжаются акции протеста против принятия закона об иностранных агентах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси

В Тбилиси проходит очередной митинг против принятия закона об иноагентах. Как сообщает находящийся на месте событий корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили, между участниками акции протеста и правоохранителями начались столкновения.

Протестующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене. Однако правоохранители не позволили им это сделать, после чего между сторонами начались стычки. Следом правоохранители перекрыли улицу.

«Мы заметили среди спецтехники также водомет, машины скорой помощи. Ситуация довольно-таки напряженная. Скорее всего, спецподразделения Грузии готовятся к разгону митинга», — отметил корреспондент.

Скандальный законопроект об иноагентах в Грузии предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

Инициатива вызвала возмущения у политической оппозиции страны и протесты местного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему закон об иноагентах расколол Грузию.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси
1 сент
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
12 мар
«Не берите греха на душу»: Грузинский премьер обратился к украинским боевикам на фоне беспорядков в стране
10 мар
Грядет оранжевая революция? В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили
10 мар
Лавров заявил о том, что протесты в Грузии напоминают украинский майдан
9 мар
Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией
9 мар
Правящая партия Грузии сообщила, что закон об иноагентах отозван из парламента
15 янв
Грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке госпереворота
19 нояб
Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции
18 нояб
Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов
9 окт
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:20
Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому
1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей

Сейчас читают

«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео