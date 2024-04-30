YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований РКН

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 57 0

Требования Роскомнадзора следовало выполнить в течение суток.

YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований РКН

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Видеохостинг YouTube удалил более 60 тысяч материалов по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов на YouTube — более 60,7 тысяч», — указали в заявлении.

Законы России обязывают владельца хостинга удалить противоправные материалы в течение 24 часов с момента получения требования от Роскомнадзора. В особых ситуациях это нужно сделать незамедлительно.

РКН обычно требует удалить видеоролики с призывом к массовым беспорядкам, экстремизму, а также материалы с недостоверной общественно значимой информацией, которая несет угрозу порядку, причиняет вред жизни или здоровью людей.

За несоблюдение предписаний предусмотрена административная ответственность. Если нарушить требования РКН повторно, то суммы штрафов могут доходить вплоть до 20% годовой выручки видеохостинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за публикацию фейков.

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