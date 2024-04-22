Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за публикацию фейков

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

РКН заблокировал сайты The Moscow Post, «Полит.ру», «Русский криминал»

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за публикацию фейков

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Среди них — интернет-площадка международной организации «Репортеры без границ».

Роскомнадзор принял решение закрыть доступ к сайтам изданий The Moscow Post, «Полит.ру», «Русский криминал» и «Компромат-Групп». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3-2 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Роскомнадзор заблокировал сайт международной неправительственной организации Reporters sans frontières («Репортеры без границ»), созданной во Франции. Решение связано с фейками о спецоперации на Украине, которую проводит Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com. Также теперь на территории России не работает Network Solutions.

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