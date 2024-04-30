Жителей Крыма предупредили о взрывоопасных обломках ракет ATACMS

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Аксенов: под Симферополем нашли суббоеприпасы после уничтожения ATACMS

Жителей Крыма предупредили о взрывоопасных обломках ракет ATACMS

Фото: Zuma/TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России подтвердили отражение атаки ВСУ на полуострове.

В Симферопольском районе найдены суббоеприпасы после уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбивания ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — написал он.

При обнаружении этого боеприпаса не следует его поднимать и вообще приближаться. Аксенов призвал в этом случае вызвать сотрудников МЧС и МВД России.

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять дронов ВСУ, шесть ракет ATACMS, а также две управляемые авиабомбы Hammer.

Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас под СимферополемНесдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас под Симферополем. Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым / Aksenov82

Прежде стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Транш был осуществлен в последние недели. Впервые боевики киевского режима применили эти ракеты утром 17 апреля.

В Вашингтоне уверяли, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по территории России. Однако наш посол в США Анатолий Антонов назвал эти обещания ложью.

По его словам, в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Украины. Позднее в США даже допустили использование ВСУ ракет для ударов по Крыму. Это якобы нужно для «усиления давления на полуостров», считают в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS. Соответствующую информацию опубликовал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Спецоперация
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