Онкобольной Карл III вернулся к общественным обязанностям

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Sky News: Карл III впервые с диагностирования рака вышел в свет

Онкобольной Карл III вернулся к общественным обязанностям

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Монарх посетил центр борьбы с раком.

Король Великобритании Карл III впервые с момента постановки диагноза о раке вернулся к общественным обязанностям. Об этом сообщает Sky News.

Карл III посетил вместе с королевой Камиллой онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа. Отмечается, что это первый выход в свет короля с тех пор, как врачи посоветовали ему избегать публичных выступлений во время лечения рака.

Журналисты телеканала выразили надежду, что визит Карла III в онкологический центр привлечет внимание к важности ранней диагностики заболевания, а также к инновационным методам лечения и исследованиям. Монарх намерен встретиться с пациентами и их семьями.

Об онкологии у монарха стало известно в феврале после того, как у он был прооперирован из-за увеличения простаты. Тогда король Великобритании отошел от исполнения публичных обязанностей. Однако на прошлой неделе в Букингемском дворце заявляли о намерении Карла III вернуться к публичным мероприятиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Букингемский дворец отреагировал на сообщения о подготовке похорон Карла III.

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