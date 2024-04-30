Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Житель Узбекистана приговорен к пяти годам лишения свободы за оскорбления и клевету в адрес президента страны Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает издание Газета.uz.

Решение вынес Наманганский городской суд по уголовным делам. По версии следствия, 27-летний мужчина оставил оскорбительные комментарии в социальных сетях под постом, в котором рассказывалось об участии Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года.

Также обвиняемый в 2016-м незаконно ездил в Иран, не оформив обязательные выездные документы.

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