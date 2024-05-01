Многие люди стесняются напомнить знакомым о сумме, которую они дали им взаймы. А те, в свою очередь, умело этим пользуются. Как себя вести?

Психолог Александр Кононов рассказал NEWS.ru, как попросить знакомых вернуть денежный долг, если стесняешься и не хочешь портить отношения.

Важным правилом является давать взаймы только ту сумму, которую не страшно потерять. Но что делать, если все же хочется получить свои деньги обратно, а знакомый не спешит их возвращать и делает вид, что все в порядке? Можно попросить его о возврате долга при других людях. В такой ситуации ему будет сложнее агрессивно реагировать на вас.

«Даже очень близкие люди, друзья и родственники могут стать агрессивными и холодными, когда вы придете за своими деньгами», — отметил психолог.

Он также акцентировал внимание на важности сохранения внутри себя мысли о том, что это вы сделали хорошее дело и помогли человеку. И вы ничем ему не обязаны.

Лучшим решением для сохранения нервной системы станет рабочий метод — берите долговую расписку перед одалживаем денег знакомым.

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