Как заставить друга вернуть долг и не испортить отношения — совет психолога

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 58 0

Психолог Кононов: знакомый вернет долг, если напомнить ему об этом публично

Как заставить друга вернуть долг и не испортить отношения — совет психолога

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Многие люди стесняются напомнить знакомым о сумме, которую они дали им взаймы. А те, в свою очередь, умело этим пользуются. Как себя вести?

Психолог Александр Кононов рассказал NEWS.ru, как попросить знакомых вернуть денежный долг, если стесняешься и не хочешь портить отношения.

Важным правилом является давать взаймы только ту сумму, которую не страшно потерять. Но что делать, если все же хочется получить свои деньги обратно, а знакомый не спешит их возвращать и делает вид, что все в порядке? Можно попросить его о возврате долга при других людях. В такой ситуации ему будет сложнее агрессивно реагировать на вас.

«Даже очень близкие люди, друзья и родственники могут стать агрессивными и холодными, когда вы придете за своими деньгами», — отметил психолог.

Он также акцентировал внимание на важности сохранения внутри себя мысли о том, что это вы сделали хорошее дело и помогли человеку. И вы ничем ему не обязаны.

Лучшим решением для сохранения нервной системы станет рабочий метод — берите долговую расписку перед одалживаем денег знакомым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Европа боится изымать российские активы.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло
12:37
Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
12:21
«Компетенции давно утеряны»: политолог объяснил отставание США от РФ в атомной сфере
12:02
Открылась выставка трофейного вооружения и техники в Парке Победы в Москве
12:01
В подполье объяснили проверки СБУ в Киеве слухами о госперевороте
11:45
Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Сейчас читают

Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция
От SHAMAN до Гагариной: как изменились звезды с приходом популярности
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео