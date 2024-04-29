Перекладывание ответственности: почему Европа боится изымать российские активы

Запад ищет «козла отпущения» но пока таких дураков нет, считают политологи.

Недавно Запад попытался в очередной раз надавить на Россию угрозами направить ее замороженные активы на помощь Украине. Однако, как оказалось, реальность очень сильно отличается от обещаний европейских и американских политиков. Как пишет сайт EADaily, ссылаясь на политолога Малека Дудакова, наши западные «партнеры» боятся переходить от слов к делу, чтобы потом самим не попасть под горячую руку.

Та же Германия, которая после начала спецоперации заморозила около десяти миллиардов евро из российских активов, не спешит их изымать, несмотря на давление со стороны США. Как объясняет Дудаков, Берлин боится стать следующим, кого раскулачат по указке Штатов. И опасения возникают не на пустом месте — на Германию уже точат зуб Польша и Греция, которые требуют репараций за Вторую мировую войну в размере более полутора триллионов долларов. Разумеется, у ФРГ, которая и так переживает не лучшие времена, таких денег нет.

Более того, Берлин рассматривает неиллюзорную возможность скорых переговоров с Россией по Украине, и сохраненные активы могут выступить в качестве отличного подспорья в крайне непростом переговорном процессе.

«Аналогичную позицию заняла и Британия, которая тоже боится очень нехороших последствий. Поэтому же, например, и бельгийцы не торопятся наложить лапу на активы, а у них хранится львиная доля в 250 млрд долларов. Даже прибыль с них за 2022 и 2023 годы будет тоже заморожена. В Брюсселе понимают: желающих вкладываться в мусорные евробонды и так все меньше», — поясняет эксперт.

Так что, как становится ясно, Европа сейчас находится в заложниках у США, из-за чего страны Евросоюза вынуждены спихивать друг на друга ответственность за очевидно губительное для них решение, как можно дольше оттягивая неизбежное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД исключил обмен активов России на территории