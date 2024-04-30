Позвольте изменениям войти в вашу жизнь: прогноз Таро на май 2024 года

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на май 2024 года.

Основная энергия мая 2024 года (Карта Таро — Башня)

Карта Таро — Башня. 5-tv.ru

Данная карта сулит тотальную трансформацию. Позвольте изменениям войти в вашу жизнь. Не стоит противостоять этому процессу, так как трансформация неизбежна. Возможны перемены в различных сферах жизни и неожиданные переезды. В этот период нужно быть готовым отпускать людей, с которыми вам больше не по пути и смотреть на их уход с позитивной точки зрения.

Прогноз финансов на май 2024 года (Карта Таро — Императрица)

Карта Таро — Императрица. 5-tv.ru

Май принесет финансовое изобилие и увеличение дохода. Большая вероятность появления новых проектов, а также продвижения по карьерной лестнице. Однако для этого все же придется приложить усилия. Не стоит лениться и пускать все на самотек.

Личная жизнь в мае 2024 года (Карта Таро — Пятерка мечей)

Карта Таро — Пятерка Мечей. 5-tv.ru

В этом месяце не стоит строить какие-либо ожидания в сфере отношений. Данная карта также подразумевает появление напряжения между партнерами. Возможны выяснения отношений и появление интриг в паре. Однако не следует принимать все близко к сердцу.

Совет на май 2024 года (Карта Таро —Колесница)

Карта Таро — Колесница. 5-tv.ru

Карта Колесница сулит постоянное движение и развитие. В мае важно понимать, что только вы управляете своей жизнью. Это благоприятное время, чтобы наметить глобальные цели и задачи. Однако не стоит полностью погружаться в самокопание, относитесь к себе с заботой и уважением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал прогноз Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая.