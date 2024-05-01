Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырем месяцам тюрьмы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 44 0

Какой закон нарушил предприниматель?

Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vincent Isore

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Федеральный суд американского города Сиэтл приговорил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, которые связаны с денежными переводами без соответствующих лицензий. Об этом рассказал телеканал MSNBC.

Прокуратура требовала для бизнесмена три года тюрьмы, а защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока.

В ноябре прошлого года Чжао пошел на сделку с американским правительством, завершив тем самым долгосрочное расследование в отношении Binance. Согласно договору, предприниматель заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и покинул пост генерального директора криптовалютной биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли клиенты криптобиржи Beribit вернуть свои деньги, ведь такого рода активы достаточно сложные для регулирования.

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