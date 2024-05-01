Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Федеральный суд американского города Сиэтл приговорил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, которые связаны с денежными переводами без соответствующих лицензий. Об этом рассказал телеканал MSNBC.

Прокуратура требовала для бизнесмена три года тюрьмы, а защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока.

В ноябре прошлого года Чжао пошел на сделку с американским правительством, завершив тем самым долгосрочное расследование в отношении Binance. Согласно договору, предприниматель заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и покинул пост генерального директора криптовалютной биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли клиенты криптобиржи Beribit вернуть свои деньги, ведь такого рода активы достаточно сложные для регулирования.